Ue non si attende diffuse cancellazioni di voli in prossime settimane e mesi

Secondo fonti ufficiali, le cancellazioni di voli in Europa nelle ultime settimane non sono state causate da carenze di carburante, ma dai costi elevati di quest’ultimo. Le compagnie aeree hanno sospeso alcuni collegamenti per questioni legate ai prezzi, non a problemi di approvvigionamento di combustibile. Al momento, non si prevede un aumento significativo delle cancellazioni di voli nel prossimo futuro.

Accordo Bei-Gruppo Mcc: 400 min per le Pmi. Il 60% delle risorse alle aree di coesione del Sud “L’oro di Napoli. Devozione, Moneta e Fiducia”: al Mann l’evento promosso dalla Banca d’Italia Welfare, Bonus nuovi nati 2026: contributo di 1.000 euro alle famiglie Scuole, “Green 5.0 – la città che cambia”: contributi per le attività didattiche Turismo 4.0, l’IA diventa agente di viaggio puntando su risparmio e sostenibilità Roma, 21 apr. (askanews) – “Sulle cancellazioni di voli devo chiarire i voli cancellati finora in Europa non sono stati cancellati per la mancanza di carburante, ma per i prezzi alti del carburante. Come sapete, dall’inizio della crisi i prezzi sono più che raddoppiati e questo ha spinto molte compagnie a ridurre o anche tagliare alcune delle loro linee, ma che non avevano senso economico”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Notizie correlate

Leggi anche: Aerei, crisi carburante: l?Europa ha scorte solo per 6 settimane. Voli estivi a rischio, allarme su possibili cancellazioni

Leggi anche: Voli e cancellazioni, quanto carburante per gli aerei hanno i Paesi? «L’Italia ha scorte per 7 mesi, il Regno Unito per 3»