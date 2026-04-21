Recentemente si sono verificati casi di cancellazioni di voli a causa della mancanza di carburante, situazione che ha suscitato preoccupazione tra i viaggiatori. Tuttavia, il commissario europeo ai Trasporti ha dichiarato che, in tali circostanze, i passeggeri non hanno diritto al risarcimento. Questa posizione ha generato discussioni tra coloro che si trovano coinvolti in cancellazioni di voli per motivi legati alla disponibilità di combustibile.

Ti annullano il volo perché manca il carburante? Non avrai diritto al risarcimento. Almeno secondo quanto sostiene il commissario Ue ai Trasporti, Apostolos Tzitzikostas. Il quale spiega che “la carenza di carburante è una circostanza straordinaria” e, per questo, non da’ necessariamente diritto al risarcimento in caso di cancellazione del volo”. Diversamente, se un volo viene annullato a causa dell’eccesivo costo di jet fuel, il diritto al risarcimento sussiste, non essendo quest’ultima una circostanza straordinaria. E’ quanto si evince dalle dichiarazioni di Apostolos Tzitzikostas al termine della videocall dei ministri dei 27. Il commissario ha anche aggiunto un dato: “In questa fase il mercato gestisce la pressione e non ci sono indicazioni di ammanchi veri e propri”.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Voli cancellati perché manca il jet fuel? L’Ue spaventa i viaggiatori: “Nessun diritto al risarcimento”

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