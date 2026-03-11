Cancellati 43mila voli a causa dell’escalation in Medio Oriente | oltre 7,5 milioni i passeggeri rimasti a terra

Da inizio conflitto in Medio Oriente, più di 43 mila voli sono stati cancellati, coinvolgendo oltre 7,5 milioni di passeggeri. La chiusura dei principali hub del Golfo, tra cui Doha, Dubai e Abu Dhabi, ha causato notevoli disagi nel settore aereo internazionale. Numerosi voli nazionali e internazionali sono stati cancellati o riprogrammati, lasciando molti passeggeri a terra.

Sono oltre 7,5 milioni le persone che hanno visto i propri voli cancellati dall'inizio del conflitto in Medio Oriente, a seguito della chiusura dei tre più importanti hub del Golfo: Doha, Dubai e Abu Dhabi. Ad essere colpiti maggiormente i cinque principali vettori dell'area, con un danno stimato di almeno 1,6 miliardi di dollari solo per i mancati ricavi dei biglietti già emessi. A riportare le stime, sulla base dei dati di settore, è il Corriere della Sera, che spiega come il bilancio non sia definitivo, a causa sia della prosecuzione del conflitto, ma anche della progressiva riduzione delle ripercussioni sulle operazioni di volo.

