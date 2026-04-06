Guerra crisi del carburante e voli a rischio I consigli per rinunciare al proprio viaggio

Le notizie di possibili riduzioni dei voli a causa delle carenze di carburante, legate alla guerra in Medio Oriente, stanno alimentando l'ansia tra gli italiani. Le autorità aeronautiche stanno valutando misure per gestire eventuali interruzioni dei servizi aerei. La crisi energetica e il conflitto internazionale stanno influenzando direttamente il settore dei trasporti, portando a consigli pratici per chi ha in programma un viaggio.

L'associazione: “Stipulare un'assicurazione sui viaggi può arrivare a costare fino all'8% dell'intera vacanza, e non copre tutti i rischi” Sale la preoccupazione degli italiani dopo le notizie su possibili tagli ai voli come conseguenza delle carenze di carburante dovute al prolungarsi della guerra in Medio Oriente. Il blocco energetico potrebbe avere ripercussioni già a partire dalle prossime vacanze estive. Per affrontare la situazione, il Codacons ha dispensato qualche consiglio per affrontare il problema. Fra questi, quello di stipulare assicurazioni viaggi. "Questo può arrivare a costare fino all’8% dell’intera vacanza - a seconda della tipologia della polizza prescelta, della durata del soggiorno e della destinazione prescelta - ma tali prodotti non coprono tutti i rischi legati alle partenze”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Guerra, crisi del carburante e voli a rischio. I consigli per rinunciare al proprio viaggio Crisi in Medio Oriente, scatta il razionamento del carburante a Milano Linate: voli a rischioAttivato il regime di urgenza tramite Notam: a Linate forniture ridotte fino al 9 aprile, ecco quali voli rischiano disagi e chi avrà la precedenza... Voli a rischio cancellazione per crisi del carburante, lo spettro dell'ultimo carico di cherosene in arrivoIl perdurare della guerra in Iran e della chiusura dello Stretto di Hormuz potrebbe portare alla cancellazione di voli nei prossimi mesi. Temi più discussi: Crisi carburante per gli aerei, voli a rischio da maggio se la guerra prosegue; La crisi energetica è qui: 6 grafici sull’impatto della guerra nel Golfo; Crisi del petrolio e guerra all’Iran: prepararsi tempestivamente a uno scenario critico; Carburanti, Lufthansa e Ryanair lanciano l’allarme sulle cancellazioni dei voli in estate. Crisi carburante per gli aerei, voli a rischio da maggio se la guerra prosegueDel resto, l’associazione Internazionale del Trasporto Aereo (IATA) stima che circa il 25-30% della domanda europea di carburante per aerei provenga proprio dal Golfo Persico, il che rende il ... tg24.sky.it Carburante per aerei e crisi del cherosene, conviene prenotare il volo per l'estate? I consigli salva-vacanzeCon la crisi del carburante e i voli aerei che potrebbero essere limitati in estate, è bene farsi trovare pronti: questi i consigli da seguire ... virgilio.it Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che è stata redatta una risposta ai mediatori impegnati a porre fine alla guerra tra Stati Uniti, Israele e l'Iran. Lo riferisce la Bbc. Esmail Baghaei, citato dall'agenzia di stampa statale Irna, ha affermato facebook La preghiera di Leone per i popoli "tormentati dalla guerra". "Perseveriamo nell'invocare il dono della pace per tutto il mondo" ha detto concludendo la preghiera del Regina Coeli a Piazza San Pietro. #ANSA x.com