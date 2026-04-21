Voleva bruciarla viva per vendetta | arrestato il piromane che ha appiccato il fuoco alla casa di una 84enne

Un uomo di 32 anni è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Agrigento. L'accusa riguarda un incendio doloso avvenuto presso l'abitazione di una donna di 84 anni, che avrebbe rischiato di essere uccisa dalle fiamme. Le indagini hanno portato a ritenere che l'uomo abbia agito con l'intento di causare danni e vendetta.

Tentato omicidio e incendio doloso aggravato. È per queste ipotesi di reato che i carabinieri, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare del gip del tribunale di Agrigento, hanno arrestato 32enne di Licata. La misura trae origine dagli accertamenti svolti dopo l’incendio sviluppatosi.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Piromane seriale a Bologna: ecco chi ha appiccato 10 incendi inUn piromane in cappotto scuro tra le strade di Bologna La notte tra il 15 e il 16 dicembre scorso, un uomo si è aggirato per le strade di Bologna con... Vendetta al Sunset: 200 in pericolo, arrestato il piromaneUn atto di vendetta ha trasformato la serata dell’8 marzo in un incubario quasi reale per i circa 200 presenti al Sunset di Palmi.