Vendetta al Sunset | 200 in pericolo arrestato il piromane

Nella serata dell’8 marzo al Sunset di Palmi, circa 200 persone si sono trovate coinvolte in un episodio di vendetta che ha portato all’arresto di un piromane. Durante l’evento, l’uomo ha appiccato un incendio che ha messo in pericolo gli astanti e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. La situazione è stata rapidamente sotto controllo e il responsabile è stato fermato sul posto.

Un atto di vendetta ha trasformato la serata dell’8 marzo in un incubario quasi reale per i circa 200 presenti al Sunset di Palmi. I Carabinieri hanno arrestato questa mattina, venerdì 13 marzo 2026, un uomo già noto alle forze dell’ordine per aver appiccato il fuoco con taniche di benzina dopo essere stato allontanato dal locale. La dinamica è chiara e spaventosa: l’uomo, definito pluripregiudicato, aveva posizionato due contenitori di carburante nel deposito e un terzo vicino ai tubi del gas, provocando un rogo che avrebbe potuto sfociare in una strage se non fosse stato bloccato dalla sorte o dall’intervento tempestivo. Non si tratta di un cortocircuito né di un incidente fortuito, ma di un gesto calcolato nato da una lite precedente tra l’aggressore e i proprietari dello stabilimento reggino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

