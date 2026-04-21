Riccardo Gambelli torna al suo primo amore letterario, pubblicando "Coriandoli bianconeri – Vent’anni dopo" (Edizioni Il Leccio). Tutto esaurito al teatro del Costone per la sua presentazione, non poteva essere altrimenti, c’erano in ballo sport, sentimenti e soprattutto giocatori, tifosi e appassionati juventini. Sul palco, nella conduzione di Andrea Bianchi Sugarelli, c’era Sergio Brio, il grande stopper che si è permesso anche reti memorabili, tutti ricordiamo quello fatidico di Roma, Andrea Causarano, per alcuni anni medico ufficiale del team bianconero, Andrea Lorentini, presidente dell’Associazione fra i familiari delle vittime dell’Heysel.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Volano i ’Coriandoli bianconeri’ di Gambelli

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