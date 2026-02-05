Atalanta Juve 3-0 | bianconeri fuori dalla Coppa Italia i nerazzurri volano in semifinale

L’Atalanta batte 3-0 la Juventus e vola in semifinale di Coppa Italia. La partita si gioca alla New Balance Arena, dove i nerazzurri dominano dall’inizio alla fine e chiudono il match senza troppi problemi. La Juventus esce dalla competizione dopo questa sconfitta pesante, mentre l’Atalanta si prende il passaggio del turno con una prestazione convincente. I bianconeri non sono riusciti a trovare il modo di reagire e ora si concentrano sul campionato, mentre i nerazzurri continuano a sognare il trofeo

L'Inter batte il Torino 2-1 a Monza e si qualifica per le semifinali di Coppa Italia.

La partita tra Atalanta e Juventus nei quarti di Coppa Italia si è aperta subito con i bianconeri che sono andati vicini al gol.

Coppa Italia, Atalanta-Juventus: 3-0, bianconeri travolti ed eliminati. Pesante sconfitta da parte della Juventus nella gara di Coppa Italia contro l'Atalanta.

Atalanta – Juventus 3-0 cronaca e highlights: Scamacca, Sulemana e Pasalic firmano la gran vittoria bergamasca che vale la semifinale.

ATALANTA IN VANTAGGIO DOPO 45 MINUTI. La Juve rientra negli spogliatoi sotto di un gol. Al 26' il direttore di gara viene richiamato al VAR per un tocco di mano di Bremer: dal dischetto si presenta Scamacca che, glaciale, non sbaglia.

