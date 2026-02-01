La Juventus passa facilmente sul campo del Parma con un punteggio di 4-1. I bianconeri di Spalletti dominano la partita e continuano a spingere in classifica. La gara si è decisa già nel primo tempo, con i gol che hanno messo subito in salita la squadra di casa. Nel secondo tempo, il Parma tenta di reagire, ma non riesce a cambiare le cose. La Juve controlla il risultato e mette in mostra un buon ritmo, portando a casa i tre punti.

Mercato Fiorentina, pronto il colpo in difesa! Vicinissimo quel giocatore della Juve, le ultimissime Icardi Juventus, la scelta dell’ex capitano dell’Inter e gli sviluppi sul colpo bianconero! Le ultime Immobile Paris FC, adesso è ufficiale: è addio al Bologna e alla Serie A! Il comunicato Inter, Marotta spiega tutto prima della Cremonese: «Dumfries? Col Liverpool solo delle telefonate, ecco quando torna. Su Perisic, Diaby e Frattesi.» Mercato Juve, Chiellini fa chiarezza: «Boga, Holm, Icardi: vi dico tutto! Su Kolo Muani invece. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A: Parma Juve 1-4, volano i bianconeri di Spalletti!

Approfondimenti su Parma Juve

La Juventus batte il Parma 2-1 in una partita combattuta.

Aggiornamenti in tempo reale sulla 22ª giornata di Serie A: Juve-Napoli 2-0, con Yildiz che firma il raddoppio per i bianconeri.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Parma Juve

Argomenti discussi: Serie A, ventitreesima giornata: pronostici, migliori scommesse e quote; Diretta Inter-Pisa oggi, Serie A. Risultato live; Tutto il calcio in Diretta; Serie A, ufficiali date e orari della 25ª e 26ª giornata: da Inter-Juve a Napoli-Roma.

Parma-Juventus 1-4, risultato finale della partita di Serie A: doppietta di Bremer, gol di McKennie, David e autogol di Cambiaso, gli highlightsLa diretta live di Parma-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Serie A: Cremonese-Inter 0-2, Como-Atalanta 0-0, Toro-Lecce 1-0. Ora Parma-Juve: 1-4. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Serie A: Cremonese-Inter 0-2, Como-Atalanta 0-0, Toro-Lecce 1-0. Ora Parma-Juve: 1-4. LIVE ... tg24.sky.it

Pronostico secco: come finisce Parma-Juventus stasera - facebook.com facebook

#Parma- #Juve, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. #Spalletti sfida l'ex Cuesta x.com