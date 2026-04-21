vogliono impedire i rimpatri

La disputa riguarda i fondi destinati agli avvocati che assistono i migranti irregolari intenzionati a tornare nel loro paese d'origine. La questione è diventata al centro di un acceso confronto pubblico, con alcune parti che cercano di bloccare i rimpatri e contestano le spese legali sostenute. La vicenda mette in luce le divergenze sui processi di rimpatrio e le risorse dedicate alla gestione dei richiedenti asilo.

Il duro scontro sui soldi agli avvocati dei clandestini che scelgono di tornare a casa loro smaschera l’ideologia immigrazionista. Inizia ad andare a regime il centro in Albania finora boicottato dai giudici. Ecco come funziona e chi vi è trattenuto: già 83 espulsi. Un minorenne egiziano indiziato per l’uccisione di un ragazzo a Pavia. Con un cacciavite. Il nostro è un Paese meraviglioso, soprattutto per le contraddizioni. Prendete ad esempio la normativa che riguarda i migranti: siccome la Costituzione assicura a tutti, anche a chi non ha i mezzi per pagarla, la tutela legale, ogni anno spendiamo quasi mezzo miliardo per liquidare le parcelle di avvocati che difendono migliaia di stranieri che non hanno diritto di restare in Italia.🔗 Leggi su Laverita.info

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