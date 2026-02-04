Sicurezza Conte | Cercano di impedire il dissenso E sul referendum | Vogliono politici che non rispondono a nessuna autorità giudiziaria

Il leader di un partito critica il governo, accusandolo di limitare la libertà di manifestare e di non affrontare i problemi concreti dei cittadini. Secondo lui, le restrizioni sono fatte per bloccare il dissenso, mentre sui problemi di sicurezza reale, come le strade pericolose, il governo non fa nulla. La polemica si accende mentre si discute anche del referendum e delle politiche sulla giustizia.

"Questo governo sta prendendo in giro i cittadini. Vuole una stretta di vite per impedire le manifestazioni di dissenso, di protesta, ma non fa nulla sui bisogni reali dei cittadini che non riescono a uscire la sera in modo sicuro nelle strade, nelle periferie e nei centri storici". A rivendicarlo il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, a margine della presentazione al Senato del libro di " Divide et impera. La separazione delle carriere e i rischi di eterogenesi dei fini " di Pietro Gurrieri, alla quale hanno partecipato anche il deputato M5s Federico Cafiero De Raho e la responsabile Giustizia Pd, Debora Serracchiani.

Il governo cerca di mettere un freno alle proteste dei cittadini.

Il referendum del 2026 rappresenta un momento importante per il nostro sistema giudiziario.

