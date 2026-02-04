Siamo al delirio Conte attacca il governo sulla sicurezza e coccola i manifestanti violenti | vogliono impedire il dissenso

Giuseppe Conte torna a far parlare di sé, questa volta criticando il governo sulla gestione della sicurezza. In piazza, si sono scatenate proteste e tensioni tra manifestanti e forze dell’ordine. Conte ha attaccato il governo, accusandolo di non garantire abbastanza ordine, e si è schierato dalla parte dei gruppi più aggressivi, che spesso si sono rifiutati di rispettare le regole. La sua presenza ha alimentato il dibattito, mentre le forze dell’ordine cercano di mantenere la calma. La situazione resta calda e ancora tutta da seguire.

Giuseppe Conte, l'uomo che firmò i Decreti Sicurezza di Salvini senza battere ciglio pur di restare a Palazzo Chigi, ha scoperto oggi una nuova vocazione: quella del "paladino delle piazze". E così, dalle colonne dei giornali ( Il Fatto quotidiano in testa a tutti) e dai salotti televisivi, per il leader del M5S è tutto un puntare l'indice contro il governo Meloni, accusato di «propaganda» e di voler «impedire il dissenso». Ci sarebbe da ridere, e parecchio anche. Se non fosse per l'ultimo precedente di sabato scorso a Torino, decisamente drammatico. E alla fine della disanima, resta comunque agli atti un fatto: quello del funambolismo verbale di Giuseppi, che meriterebbe un premio per l'audacia, se non fosse che la memoria dei cittadini è meno corta della coerenza dell'avvocato di Volturara Appula .

