Il Teatro Golden si appresta ad ospitare il 22 e il 23 aprile lo spettacolo intitolato Phenomenal Women, dedicato alle scrittrici che hanno influenzato la letteratura attraverso temi di emancipazione. L’evento mette in scena un tributo alle figure femminili che hanno lasciato un segno nel mondo letterario, con rappresentazioni che evidenziano il loro ruolo e la forza delle parole. Lo spettacolo propone un percorso tra le opere e le storie di queste autrici.

Il palcoscenico del Teatro Golden si prepara ad accogliere, nelle giornate del 22 e 23 aprile, uno spettacolo intitolato Phenomenal Women, un tributo teatrale alle scrittrici che hanno trasformato la letteratura in uno strumento di emancipazione. Attraverso una narrazione che intreccia poesia e musica, l’evento mira a riportare la voce delle grandi letterate fuori dai volumi accademici per restituirle una dimensione viva e performativa. La forza della parola tra musica e recitazione. L’opera nasce da un lavoro collettivo che vede la regia di Emanuela Caruso coordinare un percorso capace di spaziare tra toni leggeri, momenti di riflessione profonda e spunti ironici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Voci di potere: le grandi scrittrici conquistano il Teatro Golden

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