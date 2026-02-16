Le grandi voci Disney e delle sigle TV a Torino | a teatro show e dolcezza per tutta la famiglia
A Torino, le grandi star Disney e le sigle TV portano spettacoli e momenti di dolcezza per le famiglie. Durante gli eventi, bambini e adulti possono vedere insieme personaggi come Biancaneve, Elsa e i pirati dei Caraibi. Un teatro si trasforma in un mondo magico, con spettacoli dal vivo e attrazioni che coinvolgono grandi e piccini.
C’è un luogo dove Biancaneve incontra Frozen e dove i pirati dei Caraibi incrociano il gatto-robot Doraemon. Quel luogo è il Teatro Cardinal Massaia di Torino che, domenica 22 febbraio alle 16.30, si trasformerà con “Disneiamo”, in un regno di fantasia per un appuntamento imperdibile della rassegna "Merenda a teatro – la domenica perfetta esiste". A rendere unico lo show è la presenza di artisti che hanno segnato la storia dell'intrattenimento e del doppiaggio italiano: Pietro Ubaldi, il mito del doppiaggio. La sua voce è quella di personaggi iconici come Doraemon, il pirata Barbossa, Patrick Stella di SpongeBob e gli indimenticabili Giuliano e Marrabbio di Kiss me Licia; Giulia Ottonello, vincitrice di Amici e stella del musical italiano (Cats, Cabaret) dalla voce cristallina, tanto che la Disney stessa l'ha scelta per il doppiaggio cantato di film quali Come d’incanto; Stefano Bersola, il re delle sigle TV, voce di classici come City Hunter e Lamù, capace di trascinare il pubblico con un'energia travolgente e Giorgia Vecchini, icona della cultura nerd e cosplayer di fama mondiale, esperta nel far rivivere il fascino pop degli anni '80 e '90.🔗 Leggi su Torinotoday.it
