Podcast live a Milano | il boom di WAO e le voci che conquistano

WAO – We Are Open ha organizzato un podcast live a Milano, attirando molti appassionati e creando un grande fermento tra gli ascoltatori. La scelta di usare spazi cittadini ha permesso di coinvolgere un pubblico vario e di portare le voci digitali direttamente tra le persone. Le registrazioni sul palco, con ospiti e discussioni dal vivo, stanno rivoluzionando il modo di vivere i contenuti audio in città. La tendenza sembra in rapida crescita.

Un palcoscenico per le voci digitali: la rivoluzione dei podcast live a Milano. WAO – We Are Open sta trasformando i suoi spazi milanesi in veri e propri palcoscenici per podcast live, combinando cultura pop e imprenditoria in un mix che attira pubblico e community. Sabato 21 febbraio, il Bar Bistrot di WAO Isola ha ospitato il primo live di AUTONOMA, il podcast di Maria Cafagna, con ospiti Carolina Capria e Silvia Grasso. L'evento, dedicato all'adattamento cinematografico di Wuthering Heights, ha registrato il tutto esaurito, segnalando una forte domanda di incontri offline. WAO sta diventando un hub per podcast live, con format come Fuori Corso di Matteo Di Palma, Underrated Comedians di Luca Anselmi e le interviste di Chapeau Media, che hanno ospitato imprenditori come Nerio Alessandri e Oscar Farinetti. 🔗 Leggi su Ameve.eu da wao - we are open il podcast si fa live: conversazioni, cultura pop e imprenditoriaIl live podcast di Maria Cafagna, AUTONOMA, ha riempito il Bar Bistrot di WAO Isola sabato 21 febbraio, attirando un pubblico numeroso.