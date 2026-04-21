meloni insultata sulla tv russa offese volgari e violente da parte del conduttore solovyev

Un conduttore televisivo russo ha rivolto questa volta insulti volgari e violenti alla presidente del Consiglio durante una trasmissione trasmessa su una rete russa. La discussione si è concentrata sulla figura politica italiana, con commenti offensivi e accuse dirette. L'episodio si inserisce in un contesto di critiche più ampie rivolte a vari paesi e alleati, già spesso caratterizzate da toni duri e provocatori.

Roma, 21 aprile 2026 - Questa volta Vladimir Solovyev è andato oltre i soliti attacchi a Ucraina e alleati, sempre molto diretti e volgari, coprendo di insulti Giorgia Meloni. Il conduttore tv russo più vicino a Vladimir Putin ha preso di mira la premier italiana con offese irripetibili, colpevole di essere vicina a Kiev e di aver ricevuto pochi giorni fa il presidente Volodymyr Zelensky a Palazzo Chigi. Meloni attaccata per l’accordo sui droni. Inoltre a Mosca non è piaciuto l’accordo firmato una settimana fa di collaborazione tra Italia e Ucraina per la produzione di droni. Così in diretta, nel corso di una puntata del programma Polnyj Kontakt (Full Contact), ha lanciato insulti molto pesanti, e per essere compreso meglio lo ha fatto in italiano.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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