Maria Luigia Iodice candidata sindaco a Marcianise | unità del centrosinistra per le elezioni

Maria Luigia Iodice, medico di professione, si candida a sindaco di Marcianise per le elezioni di maggio 2026. La sua candidatura nasce dall’accordo tra le forze di centrosinistra, che cercano di unire le proprie energie per affrontare la competizione elettorale. I rappresentanti dei partiti hanno confermato che il suo nome rappresenta un passo deciso verso una candidatura unitaria. La presentazione ufficiale si terrà nei prossimi giorni in una sala comunale.

L’ex consigliera regionale scelta all’unanimità dalle forze del Campo Largo per guidare la città verso un progetto condiviso e autorevole Sarà Maria Luigia Iodice, medico di professione, la candidata sindaco unitaria del Campo Largo a Marcianise per le elezioni amministrative di maggio 2026. La scelta è stata annunciata al termine di una riunione che ha visto la partecipazione di tutte le principali forze di centrosinistra locali: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, A Testa Alta, Casa Riformista, Sinistra e Cambiamento, Avanti, Civica e Libera, Marcianise Resiliente. Il confronto, definito “franco e rapido”, si è concluso con piena convergenza sul nome di Iodice, scelta per la sua autorevolezza, la storia politica e l’esperienza istituzionale maturata come consigliere regionale.🔗 Leggi su Casertanews.it

Calimera, centrosinistra ritrova unità e sceglie Virginia Panese: sarà la candidata sindacaIl centrosinistra a Calimera ha deciso di presentare una candidata unica alle prossime amministrative.

Elezioni comunali. Primo vertice del 'campo largo' del centrosinistra: si va verso una coalizione unitaQuesta sera si è tenuto il primo incontro ufficiale del campo largo del centrosinistra a Marcianise.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.