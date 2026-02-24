Simeone all’Inter? Per TS storia completamente diversa | Inter e Chivu verso il rinnovo

Le indiscrezioni su un possibile arrivo di Diego Simeone all’Inter si sono presto smentite, perché il tecnico argentino ha deciso di rinnovare con l’Atletico Madrid. La decisione arriva dopo aver discusso con la dirigenza spagnola e aver ricevuto un’offerta convincente. I dirigenti nerazzurri avevano valutato questa opzione, ma alla fine hanno preferito puntare su altri profili. La questione si è chiusa senza ulteriori sviluppi concreti.

Simeone all’Inter. Le voci su un possibile approdo di Diego Simeone sulla panchina dell’ Inter hanno perso rapidamente consistenza. Le indiscrezioni rilanciate da El Chiringuito de Jugones avevano acceso il dibattito, ma in Italia il quadro appare molto diverso, con la dirigenza nerazzurra orientata verso la continuità tecnica piuttosto che verso un cambio radicale. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la strategia del club è chiara: proseguire con Cristian Chivu, protagonista di un percorso giudicato più che positivo. L’idea di affidarsi a un profilo già inserito nell’ambiente viene considerata la soluzione più logica, sia per motivi sportivi sia per la stabilità dello spogliatoio. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Inter, rinnovo blindato per Chivu: verso la firma fino al 2029La trattativa tra l’Inter e Chivu si avvicina alla fumata bianca.

Sisma Simeone: il Chiringuito lancia la bomba sul futuro dell’Inter, ma Chivu non tremaIl programma spagnolo El Chiringuito de Jugones ha rivelato che il futuro dell’Inter potrebbe cambiare radicalmente a causa di nuove trattative con un ex giocatore.

