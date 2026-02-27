Grande vittoria per la Mata Leão battuti i Buffalo a domicilio

La Mata Leão ha ottenuto una vittoria in trasferta contro i Buffalo, con un largo vantaggio finale. La partita si è svolta a Caserta e si è rivelata molto combattuta. Nonostante il risultato finale, la gara è stata intensa e piena di momenti di pressione da entrambe le squadre. La vittoria permette alla Mata Leão di conquistare tre punti importanti in trasferta.

Tempo di lettura: 2 minuti Il largo vantaggio finale non deve trarre in inganno perché a Caserta contro i Buffalo è stata partita vera. I giallorossi si sono presentati all'appuntamento abbastanza "rimaneggiati" soprattutto sotto canestro dove si sono potuti alternare i soli Collarile e Bocchino contro gli avversari che potevano invece contare su un "parco lunghi" abbastanza più ampio, compreso il centro Dorothee di oltre 2 metri. La Mata Leão però conosce bene i propri punti di forza e in attacco parte veloce in contropiede e, con continue rotazioni, lascia in campo sempre il quintetto "più fresco" che già all'inizio della terza frazione di gioco "strappa", allungando sui casertani che non riescono a tenere il ritmo altissimo di capitan Puzio e compagni.