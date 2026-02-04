Vittimberga Inps | La nostra bussola è la Costituzione

In un intervento a Roma, il presidente dell'Inps Vittimberga ribadisce che la guida per il suo ente è la Costituzione, in particolare l’articolo 97. Spiega che essere civili servitori significa rispettare le regole e lavorare per il bene comune, senza lasciare spazio a interpretazioni diverse. La sua frase lascia intendere un impegno forte nel rispetto delle norme e nella trasparenza.

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "La nostra bussola è chiara. È la Costituzione e in particolare l'articolo 97, che ci ricorda che cosa significa essere civil servant. Siamo manager, gestiamo risorse, governiamo processi complessi. Ma la gestione delle risorse è il mezzo, non il fine. Il fine è essere al servizio della comunità nazionale. Ed essere al servizio delle persone richiede una direzione, un orientamento saldo. Questa direzione sono i valori". Con queste dichiarazioni Valeria Vittimberga, direttore generale Inps, è intervenuta in occasione della Conferenza nazionale della Dirigenza Inps, dal titolo ‘La forza dei valori', svoltasi a Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Durante un convegno organizzato dall’Associazione allievi Sna e Federmanager, il direttore generale dell’Inps, Valeria Vittimberga, ha sottolineato l’importanza di mantenere un equilibrio tra la giusta retribuzione prevista dall’articolo 36 della Costituzione e la partecipazione dei lavoratori, come indicato dall’articolo 46.

Il contatto diretto con i cittadini rappresenta per noi una guida fondamentale.

