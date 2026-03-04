Giornata della donna | visita dell' Associazione nazionale carabinieri alla Senologia del ' Lotti'

Il 4 marzo, l'Associazione nazionale carabinieri sezione di Pontedera ha visitato il reparto di Senologia dell'ospedale ‘Lotti’. Il gruppo delle benemerite ha incontrato le pazienti presenti, portando avanti un'iniziativa in occasione della Giornata della donna. La visita ha coinvolto membri dell'associazione che si sono recati presso l'ospedale per portare il loro saluto e supporto alle persone ricoverate.

Il gruppo delle benemerite dell'Associazione nazionale carabinieri sezione di Pontedera ha fatto visita oggi, mercoledì 4 marzo, alle pazienti del reparto di Senologia dell'ospedale 'Lotti'. Una iniziativa svoltasi in vista dall'8 marzo, Giornata internazionale della donna, con la quale la delegazione ha voluto mostrare vicinanza alle degenti e gratitudine al personale sanitario offrendo a tutte un rametto di mimosa. Nell'atrio dell'ospedale, Gianna Grosso, responsabile del gruppo delle benemerite, ha spiegato le motivazioni dell'iniziativa, anche a nome dell'Associazione nazionale carabinieri, sottolineando di aver scelto il reparto di senologia perché "questo è un luogo dove ogni giorno si combattono battaglie silenziose, spesso difficili, ma sempre cariche di speranza.