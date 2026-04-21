Viterbo il declino di San Giovanni | tra incuria e abbandono
A Viterbo, nella piazza Dante, un pannello informativo dedicato alla chiesa di San Giovanni in Zoccoli si trova sul pavimento, con una scritta in nero che segnala la sua caduta avvenuta il 12 aprile 2026. La chiesa appare in stato di abbandono e incuria, con segni di deterioramento visibili. La presenza del pannello disteso suggerisce un intervento di recupero ancora da effettuare.
Un pannello informativo dedicato alla chiesa di San Giovanni in Zoccoli giace abbandonato sul pavimento di piazza Dante a Viterbo, segnato da una scritta nera che ne indica la caduta avvenuta il 12 aprile 2026. A distanza di oltre una settimana dall’evento, il manufatto resta esposto al passaggio dei pedoni nel cuore antico della città, mentre la vegetazione spontanea inizia a invadere le mura dell’edificio religioso e l’area circostante la tomba storica situata ai lati della struttura. Il declino del decoro urbano tra incuria e natura. L’immagine che emerge dal centro storico viterbese non riguarda solo un oggetto smarrito o danneggiato, ma descrive una dinamica di trascuratezza che tocca i punti più sensibili del patrimonio locale.🔗 Leggi su Ameve.eu
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