Lavori al campo di calcio a 5 a San Giovanni Teatino ma il Pd denuncia | Altre strutture sportive nell' incuria
Il Partito Democratico denuncia che i lavori al campo di calcio a 5 di San Giovanni Teatino sono in corso, ma altre strutture sportive rimangono abbandonate. La cittadella dello sport presenta spogliatoi sgretolati e campi con erba alta, segno di un'assenza di manutenzione da mesi. La situazione preoccupa gli atleti, che devono allenarsi in condizioni non ottimali.
Il segretario del circolo Pd cittadino, Di Michele, denuncia le pessime condizioni di altri campi all'interno della cittadella dello sport e l'assenza di strutture per lo sport indoor Per un intervento di miglioramento avviato nella cittadella dello sport di San Giovanni Teatino, ci sono altre strutture sportive che hanno bisogno di lavori di manutenzione urgente. È la denuncia che arriva dal locale circolo Franca Chiacchiaretta del Partito Democratico. "Sono iniziati i lavori di rifacimento del manto e degli spogliatoi, compresi i servizi igienici, del campo da calcio a 5 utilizzato dalle squadre del settore giovanile della Sgt Sport S.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Cambio al vertice della polizia locale di San Giovanni Teatino: Fabio Primiterra è il nuovo comandante
Colpo al Max Cina di San Giovanni Teatino: banda del buco ruba il contante e sparisce
Nella notte, una banda ha assaltato il Max Cina di San Giovanni Teatino, mettendo a segno un colpo studiato nei minimi dettagli.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Campo sportivo, via al cantiere da mezzo milione; Nuova vita per la struttura sportiva di Marciano; Stadio Malmantile, lavori al via. Primo passo con l’erba sintetica; Lavori stadio, finiti anche i tempi supplementari. Ora il rigore decisivo.
Lavori al campo sportivo, terminata l’asfaltaturaSi sono appena conclusi i lavori di asfaltatura nel parcheggio dello stadio Monaldi di Porto Recanati: ora seguirà un intervento più ampio per realizzare un nuovo sistema di raccolta delle acque ... ilrestodelcarlino.it
Club house, spogliatoi e illuminazione: campo da rugby, restyling avanti tuttaFERMO Ancora lavori a Marina Palmense. Stavolta al centro delle attenzioni c’è il cantiere riguardante il completamento e l’adeguamento del campo da rugby e, successivamente, dell’attiguo campo da ... corriereadriatico.it
VERSO LE COMUNALI, IL CENTRODESTRA SI COMPATTA: vertice a Foggia su Lucera, San Giovanni Rotondo e sulle elezioni provinciali - L'articolo nei commenti facebook
Oggi sul blog vi porto con me nel Deposito Lapideo del Museo di Sant'Agostino di #Genova. Questi sono gli sguardi di San Giovanni Battista. x.com