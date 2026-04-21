Sabato 25 e domenica 26 aprile alle 10 si svolgeranno visite guidate gratuite all’ex campo di concentramento di Montorio, situato nel complesso noto come DAT Colombara. Le visite offrono l’opportunità di visitare il sito storico, che ha avuto un ruolo durante un periodo di eventi significativi. L’iniziativa si ripete nel fine settimana, permettendo a chi è interessato di approfondire la conoscenza di questo luogo.

Proseguono le visite guidate all’ex Campo di concentramento di Montorio (già DAT Colombara). L’appuntamento è per sabato 25 e domenica 26 aprile alle 10. L’ex Campo è gestito dalle associazioni Figli della Shoah e Montorioveronese.it, che hanno pulito e riordinato il luogo della Memoria. Grazie.🔗 Leggi su Veronasera.it

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