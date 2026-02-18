Ex campo di concentramento di Montorio | visite guidate gratuite

L’ex campo di concentramento di Montorio ha aperto le sue porte ai visitatori, causando un aumento di interesse tra chi vuole conoscere la storia di quel luogo. Le visite guidate gratuite si svolgono ancora una settimana, il 21 e 22 febbraio alle 10, offrendo l’opportunità di scoprire i resti di un passato difficile.

Proseguono le visite guidate all’ex Campo di concentramento di Montorio (già DAT Colombara). L’appuntamento è per sabato 21 e domenica 22 febbraio alle 10. L’ex Campo è gestito dalle associazioni Figli della Shoah e Montorioveronese.it, che hanno pulito e riordinato il luogo della Memoria. Grazie al Patto di sussidiarietà siglato con il Comune, le associazioni hanno avviato le attività per far conoscere la tragica storia del luogo, inserito nel perimetro dei luoghi di commemorazione del “Giorno della Memoria”. Sono aperte le visite guidate anche alle Scuole, per chiedere e ricevere maggiori informazioni scrivere alla seguente mail: lagermontorio.🔗 Leggi su Veronasera.it

