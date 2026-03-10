Una giornata di visite guidate gratuite negli impianti idrici di Veritas

Sabato 21 marzo, in occasione della Giornata mondiale dell’acqua, Veritas organizza visite guidate gratuite negli impianti idrici. L’evento permette al pubblico di visitare i luoghi dove viene prelevata, potabilizzata e distribuita l’acqua che arriva nelle case. L’iniziativa si svolge in diversi impianti e offre l’opportunità di conoscere da vicino il processo di approvvigionamento idrico.

Il 21 marzo a Mestre, Scorzè, Jesolo, Chioggia e Venezia, in occasione della Giornata mondiale dell'acqua. Necessaria la prenotazione Sabato 21 marzo, in occasione della Giornata mondiale dell’acqua, Veritas aprirà al pubblico gli impianti che prelevano, potabilizzano e distribuiscono l’acqua che ogni giorno esce dai nostri rubinetti. Le visite - gratuite e guidate in gruppi di massimo 25 persone - si svolgeranno alle 9.30, 11, 14 e 15.30 al potabilizzatore di Favaro (via Ca' Solaro); campo pozzi e centrale di prelievo di Scorzè (via San Benedetto); potabilizzatore di Torre Caligo di Jesolo (via Drago Jesolo); potabilizzatore di Cavanella d'Adige di Chioggia (via Lungo Adige); Museo dell'acquedotto di Venezia e centrale idrica di Sant'Andrea (Piazzale Roma). 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

