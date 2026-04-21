Visite guidate alla Basilica e alla Cripta di Siponto

Nel Parco Archeologico di Siponto si tengono visite guidate alla Basilica e alla Cripta di Siponto. L’iniziativa si svolge all’interno di Sipontum Experience e durante la giornata Sipontum Re-Vive. Le visite permettono di esplorare i siti storici e archeologici presenti nell’area, offrendo un’occasione di approfondimento sulla storia locale. L’evento è accessibile ai visitatori interessati a conoscere più da vicino queste testimonianze del passato.

VISITE GUIDATE ALLA BASILICA E ALLA CRIPTA DI SIPONTO Nella suggestiva cornice del Parco Archeologico di Siponto, all’interno di Sipontum Experience e della giornata Sipontum Re-Vive, ti invitiamo a vivere un’esperienza autentica alla scoperta della storia. Un viaggio guidato tra la Basilica e la Cripta di Siponto, per osservare, comprendere e lasciarti raccontare un luogo. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Visite guidate alla Basilica e alla Cripta di Siponto Notizie correlate Leggi anche: Pasquetta nell’Arte: lo splendore millenario della Cripta di San Biagio apre alle visite guidate Basilica, visite guidate. Un vero e proprio tourDomani e domenica, tornano le visite guidate alla scoperta della Basilica di Vitruvio. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: 'Sipontum RE-VIVE':a Siponto una giornata dedicata all'archeologia; 25 aprile, scampagnata archeologica a Siponto; Siponto torna a vivere il 25 aprile. 25 Aprile a Siponto – Scampagnata Archeologica25 Aprile a Siponto – Scampagnata Archeologica In occasione dell’Open Day agli scavi archeologici di Siponto, promosso dall’associazione ArcheoSipontum, ... ilsipontino.net SCAVI ARCHEOLOGICI Siponto, il 19 aprile visite e laboratori tra gli scavi archeologiciIl Parco Archeologico e Area archeologica di Siponto si prepara ad accogliere visitatori con una giornata dedicata alla scoperta del passato ... statoquotidiano.it Nella suggestiva cornice del Parco Archeologico di Siponto, all’interno di e della giornata -, ti invitiamo a vivere un’esperi - facebook.com facebook