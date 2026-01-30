basilica visite guidate un vero e proprio tour

Domani e domenica, i visitatori potranno partecipare a visite guidate alla Basilica di Vitruvio. In piazza Costa saranno allestiti pannelli informativi per spiegare cosa è stato trovato e perché quella scoperta conta. La visita si rivolge a chi vuole capire meglio la storia e i reperti della chiesa, con spiegazioni semplici e dirette.

Domani e domenica, tornano le visite guidate alla scoperta della Basilica di Vitruvio. In piazza Costa saranno installati pannelli divulgativi pensati per aiutare a comprendere, in modo chiaro e immediato, che cosa è stato ritrovato e perché è importante. L’amministrazione ha organizzato un vero e proprio tour dove gli scavi di piazza Costa sono inseriti in un percorso lungo e articolato. Partenza dal museo del Palazzo Malatestiano (sala Morganti e sezione archeologica) per poi raggiungere la Basilica di Vitruvio in piazza Costa e proseguire con la visita del Tempio di Giove a Sant’Agostino, all’area archeologica della Mediateca Montanari e al Museo della Via Flaminia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

