Visite consulenze ed eventi gratuiti | quali ospedali partecipano all' Open Week Salute della donna

Dal 22 al 29 aprile si svolge l’Open Week Salute della donna, una settimana dedicata alla prevenzione e alla tutela della salute femminile. Durante questa iniziativa, diversi ospedali offrono visite, consulenze e eventi gratuiti rivolti alle donne. L’obiettivo è sensibilizzare sul tema e favorire l’accesso ai servizi sanitari senza costi. Numerose strutture partecipano all’evento, che mira a promuovere l’attenzione alla salute femminile attraverso diverse attività sul territorio.

‘Open Week Salute della donna’ è una settimana, dal 22 al 29 aprile, interamente dedicata alla prevenzione e alla promozione della salute femminile. L’iniziativa, promossa da Fondazione Onda ETS, coinvolge oltre 250 ospedali italiani premiati con il Bollino Rosa e prevede l’offerta di servizi.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Open week Salute della donna: dal 22 al 29 aprile visite, esami ed eventi in cinque ospedali della ASL BariUna settimana interamente dedicata alla salute della donna, con servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi: dal 22 al 29 aprile, in occasione... Open week sulla salute della donna: visite ed esami gratuiti al FatebenefratelliUn’iniziativa che negli anni ha coinvolto centinaia di ospedali e garantito decine di migliaia di prestazioni, confermando l’impegno strutturale... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Una settimana dedicata alla prevenzione: nelle Marche la salute delle donne al centro con i Bollini Rosa; Open week Salute della donna: dal 22 al 29 aprile visite, esami ed eventi in cinque ospedali della ASL Bari; Salute della donna, 250 ospedali aperti in Italia per visite ed esami gratuiti; Open week sulla salute della donna, settimana di iniziative in programma all’Aou Senese. Visite, consulenze ed eventi gratuiti: quali ospedali partecipano all'Open Week Salute della donna‘Open Week Salute della donna’ è una settimana, dal 22 al 29 aprile, interamente dedicata alla prevenzione e alla promozione della salute femminile. L’iniziativa, promossa da Fondazione Onda ETS, ... torinotoday.it Salute della donna, arriva l’open week degli screening gratuiti in 250 ospedali italianiDal 22 al 29 aprile, in tutta Italia, 250 ospedali offriranno visite gratuite alle donne, per promuovere la prevenzione e la questione di genere. Grande attenzione è posta alle varie fasce d'età e all ... ildigitale.it In occasione della (H) Open Week sulla Salute della Donna, 22-29 Aprile, informiamo che presso i CUP e i Centri Prelievi sono attive code prioritarie dedicate alle donne in puerperio. Questa misura, introdotta durante l’Open Week, rimarrà attiva in modo conti facebook Open week sulla salute della donna nella @ASLRm3 Dal 22 al 29 aprile la settimana di servizi clinici, diagnostici e informativi rivolta alla popolazione femminile promossa da Fondazione Onda. Iniziative all’Ospedale Grassi e al Consultorio di Ostia x.com