Open week Salute della donna | dal 22 al 29 aprile visite esami ed eventi in cinque ospedali della ASL Bari

Da baritoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 22 al 29 aprile si svolge l’Open week dedicata alla salute della donna in cinque ospedali della ASL Bari, in concomitanza con l’11ª Giornata nazionale. Durante questa settimana, vengono offerte visite, esami e eventi informativi senza costi. L’iniziativa coinvolge strutture sanitarie locali che promuovono servizi clinico-diagnostici e attività di sensibilizzazione dedicate alle donne.

Una settimana interamente dedicata alla salute della donna, con servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi: dal 22 al 29 aprile, in occasione dell’11ª Giornata nazionale della salute della donna, cinque ospedali della ASL Bari aderiscono all’(H) Open Day sulla salute della donna promossa.🔗 Leggi su Baritoday.it

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