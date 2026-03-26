Tra arte & yoga a Villa Gallarati Scotti a Fontaniva

A Fontaniva, vicino a Cittadella, si trova una villa risalente al XVI secolo, circondata da un giardino all’inglese e una cappella in stile gotico fiorito. Recentemente, lo spazio ospita eventi che combinano arte e yoga, offrendo ai visitatori un’esperienza che unisce pratiche spirituali e culturali in un ambiente storico. La villa rappresenta un punto di incontro tra patrimonio architettonico e attività contemporanee.

Tra arte & yog. A Fontaniva, a pochi minuti da Cittadella, visiteremo una splendida Villa di impianto cinquecentesco, il suo giardino romantico all’inglese e la cappella in stile gotico fiorito. Luogo abitato e visitato da personaggi illustri che hanno lasciato traccia della loro identità nei secoli. Un legame particolare anche con Eleonora Duse di cui avremo il privilegio di vedere alcuni abiti ed accessori. La villa è ancora oggi abitata e curata con grande amore. È dunque un' occasione unica partecipare a questa visita, impreziosita da una suggestiva pratica di yoga al tramonto, adatta a tutti. Durata visita 90 minuti + pratica yoga di un’ora. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Tra arte & yoga a Villa Gallarati Scotti a Fontaniva Articoli correlati Leggi anche: Trekking & yoga al Roccolo di Teolo Yoga a Villa Selvatico di Battaglia TermeLe grandi aperture affacciate sul giardino offrono una vista panoramica straordinaria: le statue del XVI secolo emergono tra il verde e sembrano... Una selezione di notizie su Villa Gallarati Scotti Tra arte & yoga a Villa Gallarati Scotti a FontanivaTra arte & yog. A Fontaniva, a pochi minuti da Cittadella, visiteremo una splendida Villa di impianto cinquecentesco, il suo giardino romantico all’inglese e la cappella in stile gotico fiorito. Luogo ... padovaoggi.it Palazzo Gallarati Scotti. Accordo sul futuro. Qui la cultura dà lavoroL’arte dà lavoro. Comune e Villa Gallarati Scotti uniscono le forze per altri 15 anni, il 30% degli addetti per le attività di formazione aziendale che si tengono all’interno della storica dimora di ... ilgiorno.it