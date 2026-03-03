Visita guidata a Villa Molin

Una visita guidata a Villa Molin permette di scoprire un edificio situato in provincia, progettato nel 1597 dall’architetto Vincenzo Scamozzi su incarico dell’ambasciatore Nicolò Molin. La villa di campagna si distingue per la sua architettura e per il ruolo storico che ha avuto nel tempo. L’edificio è aperto al pubblico per visite e approfondimenti sulla sua storia e struttura.

Villa Molin prende il nome dall'ambasciatore Nicolò Molin, che nel 1597 affidò a Vincenzo Scamozzi la progettazione della sua splendida villa di campagna. Situata tra Padova e i colli Euganei, si specchia sulle acque del canale Battaglia, conservando il suo aspetto originale.