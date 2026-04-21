Vis Faventia la festa è doppia E vuole diventare regina di Coppe

La squadra della Vis Faventia ha conquistato due obiettivi importanti nelle ultime settimane. Dopo aver vinto la fase provinciale della Coppa di Seconda, ha ottenuto anche la vittoria nel campionato, segnando un momento di grande successo per il club. La vittoria nel campionato rappresenta un traguardo significativo e rafforza la posizione della squadra nelle competizioni regionali.

Doppia festa per la Vis Faventia che vince anche il campionato, dopo aver trionfato nella fase provinciale della Coppa di Seconda. E domenica (ore 18,30 a San Felice sul panaro), contro gli imbattibili piacentini del Samurai, si giocherà la finalissima regionale della Coppa. Comunque vada, visto che entrambe le squadre sono già state promosse col campionato, ci sarà un ripescaggio in più. E potrebbe toccare anche ad una delle tantissime ravennati. Promossa, dunque, la Vis Faventia, nel girone M, si gioca soltanto la finale dei playoff tra Mezzano e Riolese, visti gli oltre 20 punti di vantaggio sulle quarte classificate. Le date delle due partite dei playoff di Seconda sono 26 aprile e 3 maggio ma visto che non ci saranno semifinali in questo raggruppamento, si potrebbe già anticipare a domenica la finale.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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