Seconda Categoria Doppio Rotondi per la Vis Faventia Rallenta il Mezzano
La Vis Faventia continua a volare in Seconda Categoria. I ragazzi di mister Bellini vincono 2-0 a Lugo con una doppietta di Andrea Rotondi, che sale già a 7 gol in campionato. La squadra rafforza il primato in classifica, allungando a nove punti sul Mezzano, che rallenta con un pareggio 3-3 contro il Giovanili Santerno. La Riolese invece perde 2-1 a Voltana.
Nel girone M di Seconda, con una doppietta di Andrea Rodondi (in foto) già a 7 gol, la Vis Faventia vince 2-0 a Lugo e allunga a +9 in vetta alla classifica, visto il pari del Mezzano (3-3 col Giovanili Santerno) e la sconfitta della Riolese, 2-1 a Voltana. Risultati Seconda Categoria (16ª giornata). Girone M: Mezzano-Giov. Santerno 3-3, Brisighella-San Rocco 0-2, Lugo-Vis Faventia 0-2, Real Voltanese-Riolese 2-1, Santagata Sport-B. Tuliero 0-2, S. Imolese-Bagnara 3-1, Vita-Pro Loco Reda 2-1. Classifica: Vis Faventia 42; Riolese, Mezzano 33; Brisighella 25; San Rocco 23; Giov. Santerno 22; R. Voltanese, Santagata Sport 21; Lugo 20; S. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dopo la conclusione della fase provinciale di Coppa, vinta dalla Vis Faventia di Roberto Rodoni, le squadre di Seconda categoria tornano in campo.
