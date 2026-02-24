Brunelli lancia la fuga della Vis Faventia Scivolone del Marina

Matteo Brunelli ha segnato il gol decisivo che ha portato la Vis Faventia a vincere contro il Brisighella, segnando il 2-0. La sua rete ha consolidato il vantaggio in classifica, portando i favoriti a +6 sul Mezzano, sconfitto 3-2 nel match successivo. La squadra di Faventia ha approfittato dell’errore del Marina, che ha subito una sconfitta inaspettata, e ora punta alla prossima partita per consolidare la posizione in classifica.

Nel girone M di Seconda, il gol del difensore Matteo Brunelli (nella foto) regala il 2-0 alla Vis Faventia nel big match col Brisighella: Vis a +6 sul Mezzano, battuto 3-2 a Borgo Tuliero. Nel girone N, Marina battuto 2-0 nello scontro diretto dal Medla, ora a -4 dalla capolista. Risultati Seconda Categoria (19ª giornata). Girone M: S. Rocco-Vita 2-2, B. Tuliero-Mezzano 3-2, Giov. Santerno-Bagnara 2-2, P. L. Reda-Santagata Sport 1-4, R. Voltanese-S. Imolese 0-2, Riolese-Lugo 2-2, Vis Faventia-Brisighella 2-0. Classifica: Vis Faventia 48; Mezzano 42; Riolese 37; S. Imolese 28; Santagata Sport 27; Brisighella, Giov.