Al Palafiera un derby ad alta tensione | contro Cento in palio punti pesanti per la classifica

La partita tra Pallacanestro 2 e Cento si preannuncia come uno dei derby più caldi della stagione. Domenica alle 18, i due team scenderanno in campo con in palio punti fondamentali per la classifica. L’atmosfera sarà tesa, e i giocatori sono pronti a dare battaglia per portare a casa il risultato.

Cento è una squadra che ama giocare in velocità e attaccare nei primi secondi, situazioni di gioco in cui soprattutto Berdini e Devoe riescono a trovare tanti punti Sarà un derby dal peso specifico elevatissimo quello in programma domenica alle 18, quando la Pallacanestro 2.015 Forlì scenderà in campo contro la Benedetto XIV Cento. Una sfida che vale molto più dei due punti, vista la posizione di entrambe le squadre in classifica, alla ricerca di una vittoria capace di rappresentare una vera e propria boccata d’ossigeno in chiave salvezza. Il momento della stagione rende l’incontro particolarmente delicato: Forlì e Cento arrivano al confronto con l’urgenza di muovere la classifica e di ritrovare fiducia, in un campionato che non concede margini di errore.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Domenica, l'Unieuro Forlì affronterà la Sella Cento al Palafiera, in un incontro che rappresenta un momento importante della stagione.

