Vis Casilina il fenomeno Ignat | 20 gol senza rigori e l’ascesa

L’attaccante dell’Under 18 della Vis Casilina ha concluso la stagione con venti gol segnati. Tutti i risultati sono arrivati senza l’uso di rigori o punizioni dirette. Il giovane calciatore si è distinto per le sue prestazioni in campo durante tutto il campionato. La sua capacità di segnare senza ricorrere a calci stabiliti ha catturato l’attenzione degli addetti ai lavori.

L’attaccante Alessandro Ignat, talento dell’Under 18 della Vis Casilina, ha chiuso la stagione calcistica con un bilancio di venti reti realizzate senza ricorrere a calci piazzati come rigori o punizioni. Il giovane classe 2008 ha contribuito alla conquista del quarto posto in classifica nel campionato regionale, obiettivo che garantisce alla squadra l’accesso alla categoria fascia A, il livello d’élite per questa fascia d’età. Il modello formativo della Vis Casilina e il valore dei giovani. Il percorso di Ignat all’interno della società rappresenta il compimento del progetto sportivo avviato da Enrico Gagliarducci e dal suo staff dirigenziale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vis Casilina, il fenomeno Ignat: 20 gol senza rigori e l’ascesa Notizie correlate Vis Casilina calcio, il bomber Ignat: “Contento dei miei venti gol stagionali”Roma – L’Under 18 regionale della Vis Casilina ha chiuso i suoi impegni di campionato, ma è in attesa di disputare un torneo di fine stagione. Vis Casilina calcio, Barile: “Il gruppo è cresciuto, ma c’è ancora da sudare”Roma – Ha decisamente sistemato la classifica l’Under 16 regionale della Vis Casilina.