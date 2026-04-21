Vis Casilina calcio il bomber Ignat | Contento dei miei venti gol stagionali

Il calciatore dell’Under 18 della Vis Casilina ha dichiarato di essere soddisfatto per aver raggiunto i venti gol stagionali. La squadra ha concluso le partite di campionato e ora si prepara per un torneo di fine stagione, che si svolgerà prossimamente. La stagione si è distinta per l’impegno dei giovani calciatori, che stanno aspettando di giocare la prossima competizione.

Roma – L’Under 18 regionale della Vis Casilina ha chiuso i suoi impegni di campionato, ma è in attesa di disputare un torneo di fine stagione. Il gruppo di mister Mirko Rovere (che ha già annunciato il suo doloroso addio alla Vis Casilina per motivi personali) ha concluso al quarto posto, un.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Vis Casilina calcio, Barile: “Il gruppo è cresciuto, ma c’è ancora da sudare”Roma – Ha decisamente sistemato la classifica l’Under 16 regionale della Vis Casilina. Vis Casilina calcio, Fiorentini: “Vogliamo almeno il secondo posto del girone”Roma – Ricomincerà da un big match il rush finale dell’Under 17 regionale della Vis Casilina. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Vis Casilina (calcio, Under 18 reg.), Rovere: Un saluto a questo club che è stato speciale; Vis Casilina, Rovere: Un saluto a questo club che è stato speciale; Lazio - Allievi Regionali U16 Regionali D G27 - Vis Casilina vs Atletico Torrenova 1986; Scherma: Talent’ Scout Frascati. Vis Casilina (calcio, Under 18 reg.), il bomber Ignat: Contento dei miei venti gol stagionaliTempo di lettura 2 minutiClicca e condividi l'articolo Roma – L’Under 18 regionale della Vis Casilina ha chiuso i suoi impegni di campionato, ma è in attesa di disputare un torneo di fine stagione. Il ... osservatoreitalia.eu Vis Casilina, Rovere: Un saluto a questo club che è stato specialeCon la chiusura del campionato Under 18 regionale, in casa Vis Casilina è tempo di saluti. Mirko Rovere, dopo cinque intensi anni, ha scelto di lasciare la società: Umanamente mi dispiace molto, ma p ... gazzettaregionale.it Ecco il programma gare del weekend #viscasilina #thisviscasilina #calcio #lndlaziodilettanti facebook Vis Casilina calcio, Fiorentini: “Vogliamo almeno il secondo posto del girone” ift.tt/PUeQIq2 x.com