Virtus arriva un colpo di mercato | ufficiale l' ingaggio del play brasiliano Yago Dos Santos
La Virtus Bologna ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Yago Dos Santos, play brasiliano. Il contratto con il giocatore è valido fino alla fine della stagione in corso. La società ha comunicato che il nuovo acquisto porterà nel roster caratteristiche come velocità e dinamismo, contribuendo ad arricchire la rosa disponibile per l’allenatore. La firma è arrivata pochi giorni dopo le trattative e l’annuncio è stato pubblicato attraverso i canali ufficiali del club.
La Virtus Bologna rompe gli indugi e ufficializza l'arrivo di Yago Dos Santos. Il playmaker brasiliano ha firmato un accordo che lo legherà al club bianconero fino al termine della stagione in corso, portando freschezza, rapidità e una notevole dose di carisma nel roster a disposizione del coach. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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