Virtus arriva un colpo di mercato | ufficiale l' ingaggio del play brasiliano Yago Dos Santos

La Virtus Bologna ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Yago Dos Santos, play brasiliano. Il contratto con il giocatore è valido fino alla fine della stagione in corso. La società ha comunicato che il nuovo acquisto porterà nel roster caratteristiche come velocità e dinamismo, contribuendo ad arricchire la rosa disponibile per l’allenatore. La firma è arrivata pochi giorni dopo le trattative e l’annuncio è stato pubblicato attraverso i canali ufficiali del club.