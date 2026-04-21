Violenza di genere dal divieto esteso a mille metri all’arresto differito | le novità del Codice rosso
In Italia, sono state apportate modifiche alle norme sul contrasto alla violenza di genere, con nuove misure introdotte nel “Codice rosso”. Tra queste, l’estensione del divieto di avvicinamento a mille metri e la possibilità di effettuare intercettazioni telefoniche oltre i 45 giorni. Sono state anche previste nuove procedure di arresto differito e allontanamento immediato in caso di reati in flagranza. Queste novità mirano a rafforzare le azioni di tutela.
LECCE – Dall’estensione del divieto di avvicinamento fino a mille metri alla possibilità di intercettazioni oltre i 45 giorni, passando per l’arresto differito e l’allontanamento urgente in flagranza: è sul rafforzamento degli strumenti previsti dal “Codice rosso” che si è concentrato uno dei.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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