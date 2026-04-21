Violenza di genere dal divieto esteso a mille metri all’arresto differito | le novità del Codice rosso

Da lecceprima.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia, sono state apportate modifiche alle norme sul contrasto alla violenza di genere, con nuove misure introdotte nel “Codice rosso”. Tra queste, l’estensione del divieto di avvicinamento a mille metri e la possibilità di effettuare intercettazioni telefoniche oltre i 45 giorni. Sono state anche previste nuove procedure di arresto differito e allontanamento immediato in caso di reati in flagranza. Queste novità mirano a rafforzare le azioni di tutela.

LECCE – Dall’estensione del divieto di avvicinamento fino a mille metri alla possibilità di intercettazioni oltre i 45 giorni, passando per l’arresto differito e l’allontanamento urgente in flagranza: è sul rafforzamento degli strumenti previsti dal “Codice rosso” che si è concentrato uno dei.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Notizie correlate

Ascoli, allarme violenza domestica: quattro casi di Codice Rosso e un arresto per reati pregressi.Ascoli, l’escalation di violenza domestica: quattro “Codici Rossi” e un arresto per reati pregressi Ascoli Piceno è scossa da una rapida successione...

Scivola da balaustra del lungomare, volo di cinque metri per 69enne: in codice rossoÈ accaduto nel pomeriggio ad Otranto in circostanze ancora da chiarire dove un turista è stato protagonista di una caduta accidentale riportando...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Prevenzione e contrasto alla violenza di genere; Raccontami una donna / Notizie / Novità / Homepage; Women State Trafficking: genere, razzializzazione e violenza di stato tra Tunisia e Libia; Roma - Sensibilizzazione contro la violenza di genere in ambito sportivo: il ruolo centrale della Ginnastica per il benessere delle sue tesserate.

violenza di violenza di genere dalViolenza di genere, dal divieto esteso a mille metri all’arresto differito: le novità del Codice rossoUn foto dell'incontro: il prefetto Manno e il procuratore generale Vaccaro. LECCE – Dall’estensione del divieto di avvicinamento fino a mille metri alla possibilità di intercettazioni oltre i 45 ... lecceprima.it

violenza di violenza di genere dalSport: Contrastare la violenza di genere fin dall'ambito sportivo(ANSA) - ROMA, 17 APR - In Italia circa 4 minori su 10 che praticano sport sono esposti a rischio di violenza. Per prevenire la violenza servono azioni integrate: ascolto delle vittime, formazione co ... corrieredellosport.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.