Scivola da balaustra del lungomare volo di cinque metri per 69enne | in codice rosso

Un uomo di 69 anni è caduto da una balaustra del lungomare di Otranto, percorrendo circa cinque metri prima di toccare terra. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio e ha richiesto l’intervento dei soccorsi, che hanno trasportato il turista in codice rosso. La dinamica dell’accaduto non è ancora chiara e sono in corso le verifiche da parte delle autorità.

È accaduto nel pomeriggio ad Otranto in circostanze ancora da chiarire dove un turista è stato protagonista di una caduta accidentale riportando diversi: immediato il trasferimento al "Fazzi" Tutto è accaduto alle 16.30, non lontano dall'area del molo, sul Lungomare degli Eroi, all'altezza del tratto che fa angolo con Largo Cavour. Qui, in circostanze ancora da ricostruire, la caduta accidentale di un turista, di sessantanove anni, in vacanza a Otranto con la moglie. Un volo di diversi metri che ha impressionato le persone presenti e che ha subito richiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto, dopo pochi minuti, sono sopraggiunte un'ambulanza e un'automedica del 118, con i sanitari che hanno prestato le prime cure sul posto e hanno provveduto a predisporre il trasferimento dell'uomo in ospedale.