Ascoli allarme violenza domestica | quattro casi di Codice Rosso e un arresto per reati pregressi

Ascoli Piceno ha registrato un aumento di episodi di violenza domestica, con quattro persone denunciate come “Codice Rosso” e un uomo arrestato per precedenti penali. La polizia ha ricevuto diverse chiamate nelle ultime settimane, che hanno portato all’intervento immediato delle forze dell’ordine in varie abitazioni della città. Un giovane è stato arrestato, dopo che le forze dell’ordine hanno trovato prove di reati passati, tra cui maltrattamenti e minacce.