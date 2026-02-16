Ascoli allarme violenza domestica | quattro casi di Codice Rosso e un arresto per reati pregressi
Ascoli Piceno ha registrato un aumento di episodi di violenza domestica, con quattro persone denunciate come “Codice Rosso” e un uomo arrestato per precedenti penali. La polizia ha ricevuto diverse chiamate nelle ultime settimane, che hanno portato all’intervento immediato delle forze dell’ordine in varie abitazioni della città. Un giovane è stato arrestato, dopo che le forze dell’ordine hanno trovato prove di reati passati, tra cui maltrattamenti e minacce.
Ascoli, l’escalation di violenza domestica: quattro “Codici Rossi” e un arresto per reati pregressi. Ascoli Piceno è scossa da una rapida successione di episodi di violenza domestica. I carabinieri sono intervenuti in quattro casi distinti in pochi giorni, attivando il Codice Rosso per proteggere le vittime. Parallelamente, a Sant’Elpidio a Mare, è stato arrestato un uomo per reati precedenti, tra cui maltrattamenti, furto e spaccio, evidenziando la complessità del fenomeno. Un quadro allarmante: quattro interventi in rapida successione. Negli ultimi giorni, i carabinieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno hanno registrato un’impennata di segnalazioni legate a maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e lesioni personali aggravate.🔗 Leggi su Ameve.eu
Crotonese, uomo arrestato per violenza domestica: minacce e maltrattamenti in famiglia, intervento del “Codice Rosso”.
Un uomo di Petilia Policastro è finito in manette nel pomeriggio di ieri.
Violenza sulle donne, nel Ferrarese 278 reati in 10 mesi: 12 arresti, sei ‘Codice Rosso’Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Violenza domestica, è allarme. Maltrattamenti in aumento: resta il timore di denunciareSalgono i maltrattamenti in famiglia e gli atti persecutori, scendono le lesioni personali e gli abusi sessuali. Questa l’evoluzione che negli ultimi anni ha avuto la violenza di genere in Valtiberina ... lanazione.it
‘Violenza assistita: riconoscere il fenomeno’ con On the RoadPer conoscere e imparare a riconoscere il fenomeno della violenza domestica sulle donne, il ‘Centro Antiviolenza Donna con Te’, gestito dalla cooperativa sociale On the Road, organizza la formazione ... ilrestodelcarlino.it
Violento frontale tra due mezzi: una 56enne trasportata in codice rosso in ospedale facebook
Cade nel vano ascensore, donna di 72 anni in codice rosso nel Leccese x.com