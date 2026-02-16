Ascoli allarme violenza domestica | quattro casi di Codice Rosso e un arresto per reati pregressi

Ascoli Piceno ha registrato un aumento di episodi di violenza domestica, con quattro persone denunciate come “Codice Rosso” e un uomo arrestato per precedenti penali. La polizia ha ricevuto diverse chiamate nelle ultime settimane, che hanno portato all’intervento immediato delle forze dell’ordine in varie abitazioni della città. Un giovane è stato arrestato, dopo che le forze dell’ordine hanno trovato prove di reati passati, tra cui maltrattamenti e minacce.

Ascoli, l'escalation di violenza domestica: quattro "Codici Rossi" e un arresto per reati pregressi. Ascoli Piceno è scossa da una rapida successione di episodi di violenza domestica. I carabinieri sono intervenuti in quattro casi distinti in pochi giorni, attivando il Codice Rosso per proteggere le vittime. Parallelamente, a Sant'Elpidio a Mare, è stato arrestato un uomo per reati precedenti, tra cui maltrattamenti, furto e spaccio, evidenziando la complessità del fenomeno. Un quadro allarmante: quattro interventi in rapida successione. Negli ultimi giorni, i carabinieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno hanno registrato un'impennata di segnalazioni legate a maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e lesioni personali aggravate.

Crotonese, uomo arrestato per violenza domestica: minacce e maltrattamenti in famiglia, intervento del “Codice Rosso”.

Un uomo di Petilia Policastro è finito in manette nel pomeriggio di ieri.

Violenza sulle donne, nel Ferrarese 278 reati in 10 mesi: 12 arresti, sei ‘Codice Rosso’

