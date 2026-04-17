Travolto da una moto e sbalzato per metri | pedone in fin di vita

Nel primo pomeriggio di oggi, 17 aprile 2026, si è verificato un grave incidente a Erba, lungo via Milano. Un pedone è stato investito da una moto e sbalzato a diversi metri di distanza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato l’uomo in condizioni critiche in ospedale. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Gravissimo incidente nel primo pomeriggio di oggi, 17 aprile 2026, a Erba, dove un pedone è stato investito da una moto lungo via Milano. L’impatto è avvenuto intorno alle 14.20. Secondo una prima ricostruzione, il 78enne è stato colpito violentemente dal mezzo e sbalzato a diversi metri di.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Erba, investito da moto in via Milano e sbalzato di diversi metri: gravissimo pedoneErba (Como), 17 aprile 2026 – Ferite gravissime per un uomo di 78 anni, investito da una moto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 17 aprile 2026. Diciassettenne travolto da un'auto sul marciapiede davanti agli amici: è in fin di vitaCAMPO SAN MARTINO (PADOVA) - Gravissimo incidente la notte fra 17 e 18 febbraio a Marsango, dove un 17enne è stato investito da un'automobile con a... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Via Nomentana, militare travolto da uno scooter di fronte all'ambasciata d'Iran; Militare dell’Esercito travolto da una moto durante il servizio all’ambasciata dell’Iran: è grave; Tragedia ad Albisola Superiore, auto travolge una moto: morto il centauro, aveva 35 anni; Incidente mortale a Romano d'Ezzelino, muore a 85 anni travolto da uno scooter mentre attraversa la strada: ferito il ragazzo di 14 anni alla guida. Erba, investito da una moto: grave uomo di 78 anniUn uomo di 78 anni, del quale non si conoscono ancora le generalità, si trova in gravi condizioni dopo essere stato travolto da una moto in via Milano a Erba. laprovinciadicomo.it Pedone investito da una moto a Erba: 78enne in condizioni gravissimeL’impatto nel primo pomeriggio in via Milano: l’uomo sbalzato per diversi metri e trasferito in elisoccorso a Bergamo. Ferito anche il motociclista, 27 anni ... ciaocomo.it Commosso saluto oggi pomeriggio a Gino Santoro, travolto e ucciso da un’auto lo scorso 9 aprile davanti alla sua abitazione. I funerali del settantottenne sono stati celebrati nel Parco della Pace a Castelmassimo. Numerose persone si sono strette attorno ai f - facebook.com facebook Da 3 anni il #Sudan è travolto da una crisi che continua a devastare milioni di vite. Oltre 51mila morti e più di 9 milioni di persone costrette a fuggire. Una delle più gravi crisi umanitarie al mondo. x.com