Violento e puro fazioso e pulito Bocca su Mattei | partigiano onesto con il debole di creare lavoro

Alle prime luci dell'alba, una stazione di Como si anima con il passaggio di un uomo sui quarant'anni, alto e magro, che si prepara a salire su un treno diretto a Milano. La sua presenza si distingue, e mentre il treno attende di partire, si nota un uomo che sembra portare con sé un passato fatto di immagini forti e di una reputazione legata a una figura storica.

Sono le sei del mattino e la stazione è quella di Como. Un tipo sui quaranta, alto, magro, sta salendo sul treno per Milano. Sul marciapiedi c’è un milite fascista che tiene al guinzaglio un cane lupo. Il cane latra furiosamente contro il viaggiatore e il milite fatica a trattenerlo. Ora che il treno parte, il viaggiatore è al finestrino. Sono le sei del mattino del 5 marzo 1945. Un partigiano ha salvato la pelle. Si fa chiamare Monti, l’Italia e il mondo lo conosceranno come Enrico Mattei. lo voglio parlarne come di un partigiano fedele. Li ricordate gli anni fra il ‘48 e il ‘50? Defenestrato Parri, silurato Riccardo Lombardi, pensionato Mauri, morto Galimberti, chiusi nel fronte comunista Longo e Moscatelli, sembrava che fosse rimasto in Italia un solo capo partigiano nominabile: Enrico Mattei.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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