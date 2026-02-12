Dalle passerelle allo street style guida aggiornata su come abbinare la camicia di seta per creare look sofisticati e versatili perfetti dal lavoro all’aperitivo

Con l’arrivo della primavera, si torna a cercare tessuti freschi e eleganti. La seta diventa protagonista delle nostre scelte di abbigliamento, soprattutto quando si tratta di creare look che siano sia sofisticati che versatili. Dalle passerelle alle strade, la moda invita a indossare la camicia di seta anche nel quotidiano, dal lavoro agli aperitivi. Basta abbinamenti giusti per ottenere un risultato raffinato e pratico allo stesso tempo.

P rima ancora che cambi il clima, cambiano i tessuti che desideriamo indossare. La seta, fresca e sofisticata, annuncia la nuova stagione con discrezione e carattere, imponendosi come base perfetta per look stratificati e raffinati. Ecco cinque idee look di tendenza per abbinare la camicia di seta e costruire outfit intelligenti, pronti a passare dal giorno alla sera senza sforzo. Rosa sotto un tailleur grigio Dal profilo Instagram di Elsa Hosk, la modella indossa una camicia in seta rosa sotto un tailleur grigio dal fit ampio. Chiara sotto un tailleur color fango Anche per il giorno, sotto un tailleur color fango, per un tocco di luce.

