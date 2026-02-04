Fiera del Mediterraneo Lagalla | Comune al lavoro con Regione per creare un polo convegnistico
Il sindaco Lagalla annuncia che il Comune sta collaborando con la Regione per trasformare la Fiera del Mediterraneo in un grande polo convegnistico ed espositivo. L’obiettivo è creare uno spazio che possa attrarre turisti anche nei mesi più freddi, autunno e inverno. La nuova struttura dovrebbe rafforzare l’economia locale e offrire più opportunità di eventi e incontri.
"Con la Regione stiamo lavorando alla trasformazione della Fiera del Mediterraneo in una grande area convegnistico-espositiva che possa favorire il turismo stagionale nel periodo invernale e autunnale. Un tipo di turismo che pernotta in città, contrariamente a quello crocieristico, che pure è.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondimenti su Fiera del Mediterraneo Regionale
