Fiera del Mediterraneo Lagalla | Comune al lavoro con Regione per creare un polo convegnistico

Il sindaco Lagalla annuncia che il Comune sta collaborando con la Regione per trasformare la Fiera del Mediterraneo in un grande polo convegnistico ed espositivo. L’obiettivo è creare uno spazio che possa attrarre turisti anche nei mesi più freddi, autunno e inverno. La nuova struttura dovrebbe rafforzare l’economia locale e offrire più opportunità di eventi e incontri.

