Violenta rissa tra due ragazzi uno aggredisce anche i carabinieri | immobilizzato

Nelle prime ore di giovedì 16 aprile, i carabinieri di Cento sono intervenuti in una comunità integrata del territorio ferrarese per una lite tra due giovani ospiti. Durante gli interventi, uno dei ragazzi ha aggredito anche i militari, che sono riusciti a immobilizzarlo e a procedere con l'arresto. Un 17enne è stato fermato con l'accusa di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Nelle prime ore di giovedì 16 aprile, i carabinieri di Cento hanno arrestato un 17enne con l’accusa di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, dopo essere intervenuti presso una comunità integrata del territorio ferrarese per sedare una violenta lite scoppiata tra due ospiti della struttura.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Rissa in strada: aggrediscono i Carabinieri! #carabinieri #italia Notizie correlate Un'altra rissa tra ragazzi vicino alla stazione ferroviaria di Ivrea, dopo un inseguimento uno aggredisce violentemente i carabinieri e viene arrestatoUn'altra rissa tra giovani magrebini è avvenuta, dopo quella della giornata precedente, nel pomeriggio di martedì 10 febbraio 2026 nel piazzale... Violenta rissa tra ragazzi, ci sono due accoltellati: il più piccolo ha soli 13 anniUna lite tra due gruppi di adolescenti è degenerata in una rissa con coltelli nel pomeriggio di sabato, in via Pace a Brescia, lasciando dietro di sé... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: ? Sangue e paura in strada: maxi rissa tra ragazzi, volano anche cocci di vetro; Maxi rissa al Parco del Popolo. Si affrontano con i coltelli. Sette giovani feriti, uno è grave; Bottigliate in piazza dei Signori, nei guai tre dei partecipanti alla rissa; Violenta lite tra 15enni fuori scuola: due feriti. Reggio Emilia. Rissa al parco, grave 21enne accoltellatoUna violenta rissa è scoppiata poco dopo le 2 di ssbato notte nel Parco del Popolo in pieno centro storico a Reggio Emilia, tra il teatro Valli e le due piazze Martiri del 7 Luglio e della Vittoria. A ... rainews.it La violenta rissa in Piazza del Popolo a Marsala, denunciata una donnaNuovi sviluppi sulla violenta rissa avvenuta la notte del 20 marzo in Piazza del Popolo, nel cuore della movida di Marsala. I Carabinieri hanno denunciato una donna di 39 anni, ritenuta responsabile d ... tp24.it NanoTV. . #Marigliano- Violenta rissa in strada: 17enne accoltellato e familiari feriti, tre in ospedale Servizio di #FlavioCerbone #NanoTG #NanoTV - facebook.com facebook