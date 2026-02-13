Un' altra rissa tra ragazzi vicino alla stazione ferroviaria di Ivrea dopo un inseguimento uno aggredisce violentemente i carabinieri e viene arrestato

Un ragazzo magrebino di 19 anni ha aggredito violentemente i carabinieri che tentavano di calmarlo durante una rissa scoppiata nel pomeriggio di martedì 10 febbraio 2026 nel piazzale antistante la stazione ferroviaria di Ivrea, dopo un inseguimento che aveva coinvolto diversi giovani.

Un'altra rissa tra giovani magrebini è avvenuta, dopo quella della giornata precedente, nel pomeriggio di martedì 10 febbraio 2026 nel piazzale antistante la stazione ferroviaria di Ivrea, in corso Nigra. I carabinieri sono intervenuti dopo le chiamate dei passanti e hanno individuato due dei partecipanti che, nel frattempo, erano partiti a bordo di un monopattino elettrico. L'inseguimento si è concluso in via Di Vittorio. All'alt, però, uno dei due, tunisino di 20 anni, ha reagito nel peggiore dei modi contro i militari dell'Arma, colpendoli con calci, pugni e una testata. Per lui è stato inevitabile l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale e, appunto rissa.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Un uomo di 42 anni ha aggredito con violenza gli agenti durante un controllo a Città di Castello, vicino Perugia.

Una rissa violenta si è svolta ieri pomeriggio davanti al bar della stazione di Ivrea.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Un’altra rissa davanti alla stazione: A picchiarsi erano una ventina. Hanno abbattuto delle transenne; Piazza del mercato è un far west. Altra rissa con sedie e spranghe: Mai visto niente di simile qui; Rissa in corso Nigra, poi inseguimento fino a via Di Vittorio a Ivrea. Carabinieri aggrediti e giovane arrestato; Roma, rissa alla partita di basket under 14: i genitori invadono il campo, spintoni e pugni contro i giocatori.

Ancora una rissa tra maranza. Ancora sangue a Ivrea. C'è un arresto e una denunciaA darsele senza freni anche alcune ragazze dei clan. Chi può scappa, chi resta si rifugia dove trova riparo. Nel bagno restano le tracce più crude: strisciate di sangue sullo specchio, sul lavandino ... giornalelavoce.it

Treviso, rissa tra ragazze per un fidanzato conteso: volano bicchieri all'osteria Trevisi. «Zona rossa anche qui»La furibonda lite all’esterno dell’osteria Trevisi, in centro. Petizione dei residenti per chiedere la chiusura anticipata dei locali della zona ... corrieredelveneto.corriere.it

Polisportiva Avigliana Basket: quinta vittoria consecutiva Un'altra vittoria per le Greens nella sfida infrasettimanale di alta classifica con la formazione di Lettera 22 Ivrea Leggi la news completa sul nostro sito https://www.tuttosport.com/news/piem - facebook.com facebook