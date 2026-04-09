Sora violenta aggressione all' anziano padre | arrestato 52enne per maltrattamenti e lesioni gravi

Nelle ultime ore, le forze dell'ordine sono intervenute in un episodio di violenza domestica che ha coinvolto un uomo di 52 anni. Dopo aver ricevuto una segnalazione, gli agenti hanno arrestato il 52enne con l’accusa di aver maltrattato il padre e di aver causato lesioni gravi. L’intervento si è reso necessario per mettere fine a una serie di comportamenti violenti all’interno dell’abitazione.

Una drammatica spirale di violenza domestica interrotta dall'intervento delle forze dell'ordine. Nelle scorse ore, il personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo di 52 anni con le pesanti accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravi. La vittima dell'aggressione. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Arrestato 37enne per lesioni personali gravissime dopo una violenta aggressioneNella tarda serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento traevano in arresto un 37enne di Benevento,... Taranto, accusa: estorsione e maltrattamenti nei confronti del padre, arrestato 52enne CarabinieriDi seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nella tarda serata del 24 marzo 2026, a Taranto, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della... Argomenti più discussi: Sora, violenta aggressione all'anziano padre: arrestato 52enne per maltrattamenti e lesioni gravi; La Polizia di Stato arresta un uomo a Sora; Sora, maltratta e aggredisce il padre anziano: arrestato 52enne; Sora - Picchia l’anziano padre e lo manda in ospedale, dopo la violenta aggressione arriva la fine dell’incubo. Violenta aggressione tra 20enni vicino a piazza Duomo a Milano: uno gravissimo al NiguardaUn'aggressione violenta in pieno centro a Milano, a un passo da piazza Duomo, si è verificata ieri sera, martedì 17 marzo, intorno alle 22. Secondo quanto si apprende dalle primissime informazioni ... fanpage.it SORA: Gli agenti del commissariato sono intervenuti sul posto, ricostruendo una serie di maltrattamenti ai danni della vittima - facebook.com facebook L'inaspettata chiusura di Sora, pochi mesi dopo il grande accordo con Disney, dice qualcosa di un mercato forse meno remunerativo del previsto x.com