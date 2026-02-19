Trescore viola il divieto di avvicinamento alla compagna e finisce agli arresti domiciliari

A Trescore Balneario, un uomo di 37 anni di San Paolo d’Argon è finito agli arresti domiciliari dopo aver violato il divieto di avvicinamento alla sua compagna. La violazione si è verificata venerdì 13 febbraio, quando i carabinieri sono intervenuti per un controllo. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era sottoposto a un’ordinanza che gli impediva di avvicinarsi alla donna e portava un braccialetto elettronico. I militari hanno eseguito il provvedimento emesso dal tribunale di Bergamo, garantendo il rispetto delle misure.

Trescore Balneario. Nel pomeriggio di venerdì 13 febbraio, i carabinieri hanno dato esecuzione a un provvedimento emesso dal tribunale di Bergamo con il quale è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un uomo di 37 anni, residente in San Paolo d’Argon, già noto alle forze dell’ordine e che già era sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione del braccialetto elettronico. La vicenda ha origine dalla denuncia presentata il 22 giugno 2025 a Martinengo da una donna di 28 anni, che riferiva di essere vittima, da circa tre anni, di reiterate condotte maltrattanti di natura fisica e psicologica da parte del compagno convivente.🔗 Leggi su Bergamonews.it

